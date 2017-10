Consiglio di marzo: profumiamo la nostra casa

Profumiamo i nostri ambienti domestici e come facciamo per il nostro corpo, anche per la casa potremmo scegliere una fragranza di base, da mantenere nel tempo o da utilizzare ciclicamente in base alle stagioni o all'umore. Anche i bambini impareranno a riconoscerla e quando per qualche motivo dovranno allontanarsi dai genitori o affrontare un viaggio, la porteranno in valigia con la biancheria o con il botticino di profumo, che la mamma avrà saggiamente fornito quale metodo anti-nostalgia o variante della coperta di Linus...Lo stesso scrittore Marcel Proust racconta come la madre gli lasciasse sempre un fazzoletto intriso del suo profumo, prima di lasciarlo per andare ai ricevimenti. Le applicazioni sono infinite e i suggerimenti sotto elencati vogliono essere solo un esempio, meglio una traccia, per dar corso poi alla fantasia e all'esperienza, in base al classico metodo per cui "un'idea tira l'altra". Per dare profumo alla biancheria, mettere una o due gocce del vostro olio essenziale preferito nello scomparto della lavatrice riservato all'ammorbidente. Quando mettete il sacco nuovo nell'aspirapolvere introducete alcune gocce di olio essenziale. Tutte le volte che lo metterete in funzione, si spargerà nell'ambiente una scia di profumo. Passate dell'olio di lavanda con un panno su tutte le superfici in legno della cucina. E' un disinfettante naturale e impedirà la formazione di muffe, o l'arrivo di insetti. Mettete nel vostro guardaroba un sacchetto di tessuto contenente garza o cotone idrofilo imbevuto di olio essenziale. Detergente alla lavanda per vetri e superfici: 5 cucchiaini di fiori secchi di lavanda, 500ml di acqua, 12 gocce di o.e. di lavanda, 2 cucchiai da tavola di alcol denaturato. Fate un infuso con i fiori e l'acqua bollente, che lascerete riposare tutta la notte. Filtrate, aggiungete l' olio essenziale di lavanda e l'alcol. Da utilizzare in un contenitore a spruzzo, per pulire vetri, piastrelle, lavandini in ceramica, piatti doccia. Licia Borgognone