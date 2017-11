Consiglio di ottobre: rigenerarsi

Le giornate si accorciano e il piacere di restare in casa aumenta insieme alla voglia di dedicare cura e attenzione al proprio corpo e rigenerarsi. Una volta alla settimana è utile fare una maschera rigenerante con gli ingredienti che la stagione ci offre. Si frulla mezza mela con un cucchiaio di miele e un rosso d'uovo, fino ad ottenere una miscela omogenea. Si spalma il composto sul viso in modo uniforme e si tiene in posa per circa dieci minuti. Si elimina con un leggero massaggio con una spugnetta imbevuta d'acqua tiepida. Allontaniamo la stanchezza con i ricostituenti naturali. Nella dieta quotidiana non facciamoci mancare i cibi ricchi di potassio, ottimi per ricaricare le batterie: un bel frullato di banane seguito a metà mattina da 2 kiwi. Non dimentichiamo il ruolo dei carboidrati che forniscono la giusta dose di energia per affrontare la giornata: un piatto di pasta o riso insieme al pesce, i cereali integrali e il lievito di birra, tutti alimenti ricchi di vitamine del gruppo B, ricostituenti naturali. Anche un impacco rigenerante può essere d'aiuto per nutrire la vostra pelle dall'esterno fornendole importanti sostanze che favoriscono la giusta idratazione. Concedetevene uno alla settimana. Prepararlo da sé può essere un'occasione per dedicare ancora un po' più di tempo alla cura della persona, oltre che all'essere sicuri della provenienza degli ingredienti: 300 grammi di ricotta magra, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 tuorlo d'uovo, 2 cucchiai di germe di grano e un pò di latte per amalgamare l'impasto fino ad ottenere una consistenza simile a quella di una crema. Stendete uno strato di questo composto sul corpo e avvolgetevi in un lenzuolo, rimanendo così coperti e in completo relax per circa 20 minuti in un ambiente caldo (potete coprirvi con una coperta di lana sopra il lenzuolo). Togliete l'eccesso di crema frizionando la pelle con una salvietta inumidita. Per una giusta idratazione del corpo, in particolare dopo il bagno, applicate una pelle asciutta olio di mandorle dolci (si trova in tutte le erboristerie) con un delicato movimento circolare partendo dal basso, anche sui piedi, fino al collo senza dimenticare le mani. Soffermarsi sulla pancia, sempre con movimenti circolari, può aiutare anche a rilassare l'intestino. Attenzione al respiro, profondo e circolare..anche una semplice passeggiata all'aria aperta, lontano dal traffico e dallo smog può essere di grande aiuto per ritrovare la consapevolezza con il proprio corpo.

Sonia Tarantola