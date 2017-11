Contatti pericolosi, dermatiti e reazioni allergiche

Può capitare con il detersivo per i piatti oppure con il profumo che avete sempre usato ma anche con il bagno schiuma utilizzato per la doccia. Se una sostanza presente in un oggetto comune vi provoca irritazione, può trattarsi di una dermatite da contatto. Le reazioni allergiche sono numerosissime e molto diverse fra loro anche se le sostanze più comunemente responsabili del disturbo sono i metalli (nichel, cromo e cobalto) e alcune componenti della gomma come il lattice. L'associazione dei dermatologi britannici ha recentemente puntato l'indice verso il telefono cellulare responsabile di molte dermatiti da contatto. Oltre la metà dei modelli di cellulare contiene nichel nella zona in cui l'orecchio dell'utente appoggia all'apparecchio. Per questo motivo sono aumentate le dermatiti dell'orecchio, della guancia, del mento e delle dita delle mani. Una delle dermatiti più comuni è quella al lattice, il liquido estratto dalla pianta tropicale brasiliana meglio conosciuta come albero della gomma. Il lattice è usato nei guanti per le pulizie domestiche ma anche nelle gomme da masticare. E' presente nei preservativi e questo causa spesso vaginite nelle donne ma anche dermatiti negli organi genitali maschili. Il Nichel è nella bigiotteria, nei bottoni, nelle chiavi e in molti altri oggetti. Purtroppo è presente anche negli alimenti a pigmento rosso come i pomodori, le carote, i lamponi, le prugne e in tutti gli alimenti in scatola. Il cobalto invece è nelle tinture per capelli che pertanto è meglio richiedere naturali e prive di ammoniaca. Molte professioni comportano esposizioni pericolose, come quelle degli operatori sanitari a contatto con solventi e guanti di lattice, ma anche quelle dei parrucchieri a contatto con tinture e sostanze irritanti. I guanti in lattice possono essere sostituiti con i guanti in vinile. E anche per la sessualità esistono profilattici privi di lattice che evitano arrossamenti dell'area genitale. Negli indumenti è meglio utilizzare fibre di cotone naturale, soprattutto nella biancheria. Cotone e canapa fanno al caso vostro se la microfibra è troppo irritante. In caso di arrossamento può essere utilizzata una buona crema a base di calendula ottima in ogni distretto della pelle, anche nella zona genitale. Se si preferisce un gel trasparente, la scelta migliore riguarda l'Aloe, lenitivo rinfrescante ad alto potere riparatore.