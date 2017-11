“Contiene organismi geneticamente modificati…”

Da oggi, 450 milioni di europei potranno trovarsi sotto gli occhi, al supermercato, la loro scatola di biscotti con una righina in più nella lista degli ingredienti. Potrebbe esserci scritto "contiene organismi geneticamente modificati" se c'è un ingrediente che è transgenico per più dello 0,9% o se deriva da OGM (oli, grassi, sciroppo di glucosio, lecitina). E' entrata in vigore la nuova normativa che prevede l'obbligo di dichiararlo in etichetta. Già si trovano sugli scaffali italiani alcuni prodotti (pochi, per la verità) che esibiscono la scritta "contiene organismi geneticamente modificati". Erano quelli fatti a partire da soia o mais o vegetali transgenici. La nuova etichetta è stata pensata per avvertire della contaminazione accidentale, cioè quella non voluta dal produttore, dal coltivatore. Per rafforzare le garanzie, il regolamento UE impone alle aziende agroalimentari anche d'attivare un sistema di documenti d'accompagnamento che consenta di rintracciare gli OGM. La normativa viene estesa anche ai mangimi destinati agli animali: anche sui sacchi dovrà essere indicata la presenza di OGM. Questo sta creando non pochi problemi alle aziende di mangimi, vista la forte dipendenza dalle materie prime (mais, soia, colza) da Paesi extraeuropei dove gli OGM sono coltivati su larga scala e vengono mischiati nei silos o nelle navi cargo. La garanzia, però, finisce qui. Perché l'obbligo non riguarda i prodotti animali finiti. Carne, latte, uova, potrebbero provenire da animali allevati con OGM senza che sulla confezione venga riportato alcunché. Inutile quindi cercare nel cartone del latte, nella confezione di uova o nella vaschetta di carne alcuna dicitura nuova. Come scegliere, allora? Meglio affidarsi ai prodotti biologici, che per legge gli OGM devono tenerli lontani mille miglia, a qualunque livello di lavorazione, e alla certificazione volontaria delle aziende: cioè, a quei bollini che garantiscono l'assenza di OGM da un alimento: solo così la nostra spesa sarà OGM-free.