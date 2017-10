Conto Termico 2.0. Al via gli incentivi per la produzione di energia termica da rinnovabili

È entrato in vigore il nuovo Conto Termico 2.0, lo scorso 31 maggio 2016. Il nuovo provvedimento, che va a potenziare il Dm 28/12/12, andrà ad incentivare gli interventi che privati, imprese e Pa porteranno a termine per produrre energia termica da fonti rinnovabili e per incrementare l'efficienza energetica degli edifici. Molte le novità, in particolare una procedura di richiesta più snella e gli incentivi stessi: “Sono infatti previsti sia l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi”, scrive il Gse.

Il Conto Termico 2.0 per un'Italia più efficiente