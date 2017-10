Contro l’influenza? Ci aiuta l’omeopatia

Prevenire… Tra le regole base: ripararsi bene dalle temperature basse, soprattutto per i bambini piccoli che durante il sonno tendono a scoprirsi. Assumere spesso bevande calde perché sciolgono il muco naturalmente. Lavarsi spesso e molto bene le mani, e seguire una sana alimentazione senza saltare mai la prima colazione che dovrebbe anche comprendere almeno un frutto di stagione, come agrumi o kiwi, e anche frutta secca come le mandorle. La frutta secca, infatti, è ricca di sostanze che hanno un grande potere antiossidante e che contribuiscono a mantenere le nostre mucose integre e resistenti agli attacchi virali. Dopo la colazione si consiglia l'assunzione di 20/30 gocce di macerato glicerico di Rosa canina. La dose per i bambini, che abbiano almeno 3 anni di età, è, invece, di 10/20 gocce. Curare… Se invece il raffreddore o l'influenza ci hanno già colpito, ricordiamoci che la possibilità di guarire più in fretta è esclusivamente dovuta alla vitalità del nostro sistema immunitario, che riesce a contenere l'aggressione virale, a riparare il danno e ad impedire l'evoluzione verso complicanze generalmente broncopolmonari. In questo caso è fondamentale l'azione che i medicinali omeopatici, grazie alle loro caratteristiche intrinseche, compiono stimolando i meccanismi di difesa del nostro organismo modulando il sistema immunitario, e stimolando le cellule aggredite dal virus ad orientarsi verso l'auto guarigione. Tra i trattamenti più noti, più utilizzati in tutto il mondo, e con dimostrazione d'efficacia, consiglio Oscillococcinum 200k in dose globuli che riduce il rischio di ammalarsi, abbrevia la durata della malattia e diminuisce il numero delle recidive. Si può assumere sia in prevenzione, nella dose di un tubetto alla settimana da ottobre fino ad aprile (io consiglio, per comodità, ogni domenica), sia in fase acuta due tubetti al giorno. Per la febbre, fedele nella risposta, è l'utilizzo di Belladonna 9CH 5 granuli 3/4 volte al giorno. Inoltre nella fase acuta dell'influenza può essere utile una compressa ogni due ore di Para-G che deve essere sciolta in bocca. Ancora utile resta l'inalazione di vapore con olio di timo: una goccia nell'acqua bollente; e i lavaggi nasali con acqua salina mattina e sera. Non si devono sottovalutare le infiammazioni agli occhi tipiche delle sindromi influenzali. Alle numerose persone che, in caso di febbre alta, presentano occhi arrossati e congiuntivite suggerisco li collirio omeopatico Euphralia che, privo di effetti collaterali, ha una rapida azione su bruciore e arrossamento. Per gli altri disturbi legati alla stagione fredda suggerisco Allium Cepa 9CH 5 granuli 3/4 volte al giorno per la scarica di starnuti del raffreddore; per la tosse lo sciroppo Stodal, un cucchiaio 3/5 volte al giorno; per il mal di gola e le laringiti, invece, raccomando Homéogène 9, una compressa ogni ora da sciogliere lentamente in bocca, diradando l'assunzione in base al miglioramento. Come tutti i medicinali, anche i farmaci omeopatici sono efficaci se assunti in modo appropriato, seguendo i consigli del medico o del farmacista. Si ricorda comunque, sempre, che nel caso in cui la febbre o gli altri disturbi permangano per più giorni, è bene farsi visitare da un medico che deciderà la terapia più appropriata.