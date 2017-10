Le cooperative agricole nutrono il mondo

Le cooperative agricole nutrono il mondo. È questo lo slogan scelto dalla Fao per promuovere la giornata dedicata all'alimentazione che ogni anno (16 ottobre) fa il punto sui progressi fatti a livello globale per sconfiggere la fame nel mondo. Secondo gli ultimi dati divulgati dall'organizzazione sono ancora 870 milioni le persone che soffrono la fame, circa il 15 per cento della popolazione mondiale, quasi tutti vivono nei paesi in via di sviluppo. Nonostante il numero sia impressionante, è in calo rispetto ai dati del 1990 quando erano 132 milioni in più. Per questo uno degli obiettivi di sviluppo del millennio - dimezzare il numero di persone che soffrono la fame entro il 2015 rispetto ai livelli del 1990 - sembra ancora a portata di mano. Il ruolo ricoperto dalle cooperative in questa lotta è fondamentale, ma secondo il presidente della Fao, José Graziano da Silva, "ogni giorno, i piccoli produttori locali continuano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di cogliere i frutti del lavoro e di contribuire alla sicurezza alimentare, non solo per sé stessi ma per tutti, tramite una partecipazione attiva nei mercati". Ostacoli rappresentati soprattutto dalla volatilità dei prezzi delle materie prime causata dai cambiamenti climatici e dalla crisi finanziaria. L'importanza rappresentata dalle organizzazioni rurali, costituite da pastori, pescatori, agricoltori e guardie forestali, è stato riconosciuto anche dall'Assemblea generale dell'Onu che ha deciso di designare il 2012 come Anno internazionale delle cooperative. Democrazia e uguaglianza, partecipazione economica e indipendenza, formazione e responsabilità nei confronti della comunità. Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare i governi all'adozione di politiche appropriate per aiutare le cooperative a diventare l'elemento chiave per promuovere la sicurezza alimentare nel mondo.