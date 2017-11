Copenhagen

Nello studio sull'impatto ambientale di trenta città europee European Green City Index, pubblicato dalla Siemens, la città di Copenhagen è al primo posto. Quindi è evidente l'impegno della capitale danese nel trasformarsi in città ecologica ricreando i luoghi e la vita urbana come modello sostenibile. Il piano clima del Comune, infatti, dichiara che le emissioni CO2 sono state ridotte del 20% dal 1990, ed entro il 2015 saranno ridotte altri 20%, per poi annullarsi entro il 2025. Il piano include progetti per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, in particolare dalla tecnologia eolica: il più grande parco eolico offshore si trova a trenta chilometri dalla costa danese, e già va incontro ai fabbisogni energetici di una parte della popolazione, in particolare per il riscaldamento e l'elettricità. Il piano clima inoltre prevede il restauro sostenibile dei palazzi appartenenti al Comune e una progettazione urbana sostenibile. Visitando Copenhagen non si può non accorgersi della quantità di biciclette e della nonchalance con cui un terzo dei cittadini le usa per arrivare ai luoghi di lavoro, per prendere i figli da scuola e fare shopping. Il tutto facilitato dall'infrastruttura, cioè da piste ciclabili e semafori appositi, che consentono un uso efficace e sicuro della bicicletta. Nel centro storico della città, anche i turisti possono godere della libertà e del risparmio energetico che l'uso di questo mezzo permette. Per visitare i luoghi affascinanti del centro, dai giardini Tivoli alla piazza Kongens Nyortv e il quartiere Nyhavn, con le sue case tipiche affacciate sul canale e sulle barche in stile antico, il Comune mette a disposizione la City Bike: basta inserire una moneta danese per poi ritirarla presso qualsiasi punto di consegna. Il comune di Copenhagen non si ferma qui, oltre a migliorare la rete dei trasporti urbani e la viabilità per la bicicletta, introdurrà macchine elettriche e a idrogeno, con punti per la ricarica delle batterie. Nell'avviamento di progetti che migliorano la qualità della vita, tenendo conto dell'impatto ambientale, la città dà ai suoi abitanti spazi di vivibilità. Basta visitare Islands Brygge, la passeggiata che si affaccia sul porto, per capire la trasformazione che è avvenuta a seguito di un radicale intervento sulle acque reflue. Il Comune ha investito nella modernizzazione del trattamento di tali acque e in più ha creato punti di raccolta per l'acqua piovana, per non farla finire nei condotti delle acque nere e nel mare. A seguito degli interventi sono stati chiusi cinquantacinque condotti d'acqua. I risultati si vedono e si apprezzano: l'acqua del porto è diventata talmente trasparente da permettere ai cittadini di immergersi per fare il bagno d'estate! A Islands Brygge, dal 2002 si trova un bagno comunale del design accattivante, una grande piscina circondata da un materiale caldo come il legno. Il lungomare di Islands Brygge si presta a lunghe passeggiate ma ospita anche numerosi locali. Inoltre, per i cittadini basta uno spostamento di trecento metri per raggiungere uno spazio verde, un luogo di ricreazione dove è anche possibile ossigenarsi. Copenhagen si trova non lontano dalla costa svedese e con un breve viaggio in macchina o in treno, attraversando il ponte Øresund inaugurato nel 2000, si può arrivare nella sua città sorella, Malmö, dove molti danesi hanno iniziato a stabilirsi. In questa città si trova il quartiere Västra Hamnen progettato in chiave sostenibile, e il palazzo simbolo insieme di creatività e sostenibilità, il Turning Torso, innovativo anche per l'accento sull'illuminazione che fa parte del design, interamente predisposta a LED. Avvicinandosi all'isola di Saltholm, a metà strada fra la Danimarca e la Svezia sullo stretto Øresund, il ponte s'immerge nel mare e diventa tunnel; in questo modo l'integrità dell'isola, riserva naturale e punto di appoggio per uccelli migratori, è salvaguardata. Anche a Copenhagen si progetta per creare nuovi quartieri a basso impatto ambientale, interamente sostenibili dall'architettura ai trasporti urbani. Già 200 ettari a Nordhavn e altri 300 nella zona di Amager Faelled sono stati destinati a questo progetto. Da vedere I giardini Tivoli, con le fontane e i loro giochi d'acqua, e lo charme di altri tempi. L'emporio Illums Bolghus, con un interior design scandito dal legno che smussa gli angoli e fa diventare esposizione e scale mobili tutto un unicum. Lo Strøget, la più grande via pedonale europea costellata di negozi dai nomi conosciuti al design e alla moda danese. Il quartiere Nyhavn, con i suoi palazzi tipici affacciati sul canale. Christiania, non lontano dal centro si può visitare la città emblema della controcultura. Islands Brygge, con la più bella piscina all'aperto della Scandinavia Il ponte Øresund, da cui si ammira il più grande parco eolico offshore nel Mare del Nord. Bigino Copenhagen è una città che offre ai suoi abitanti vivibilità a partire dagli spazi urbani, e lo fa mantenendo e promuovendo una politica ambientale decisa a raggiungere obiettivi chiari, come la riduzione radicale degli emissioni di CO2. La città è impegnata a creare infrastrutture che migliorano la viabilità e la sicurezza sia a piedi che in bicicletta, ha modernizzato il sistema delle acque reflue e ha avviato sistemi alternativi e rinnovabili per i fabbisogni energetici. E' stata l'occasione della conferenza ONU sul Clima a rendere visibile l'impegno dell'attuale sindaco Ritt Bjerrregaard che ha allestito la piazza di Hopenhagen, organizzato il Forum dei Sindaci e l'incontro delle Donne in qualità di leader per la giustizia climatica. Nel rispondere allo stato del pianeta si può trasformare la propria città. Cosa ci piace Brunch all'Europa 1989: merita una lentissima mattinata il brunch, anche in versione vegetariana, in questo locale di ritrovo e buon cafè, situato sulla via dello shopping danese, la Strøget. www.europa1989.dk Passeggiare tra i canali: imperdibile la visita al Nyhavn, con i suoi canali d'acqua, le barche antiche di legno e il mercatino all'aperto. www.visitdenmark.com Shopping vintage: al negozio Affär, nel quartiere Amager, per gli appassionati di oggetti di fascino retrò trovati nei mercatini delle pulci svedesi. www.affaer.dk Pausa caffè: al Verde Food and Coffee si può gustare caffè bio equo e solidale. www.verdejeansandcoffee.dk Rinfrescarci d'estate: a Islands Brygge per un bagno metropolitano. www.visitdenmark.com Cenare bio: al ristorante Cap Horn, dove il biologico e il fresco sono di rigore. www.caphorn.dk