Coraggio. Mostra sui diritti umani

"Coraggio" è la mostra fotografica itinerante sui diritti umani, organizzata dalla Kennedy Foundation di Kerry Kennedy. In Italia, sta facendo - peculiarmente - il giro delle Gallerie Auchan: i centri commerciali. Una scelta inedita, forse coraggiosa, certo stimolante. Dopo un mese nel centro Auchan di Casal Bertone, a Roma, ora è l'Auchan di Cesano Boscone, accanto a Milano, a ospitare 35 ritratti fotografici in bianco e nero di personaggi d'ogni parte del mondo che si sono distinti nella lotta per i diritti civili ed i diritti umani. Le foto sono state realizzate dal celeberrimo fotoreporter statunitense Eddie Adams, Pulitzer 1969 per le sue foto del Vietnam. Immaginatevi, quindi: le persone, le famiglie, vanno lì a fare la spesa, con la loro lista di mozzarelle, detersivi, bottiglie e indumenti, epperò si vedono i faccioni di Desmond Tutu, Rigoberta Menchù, lì a testimoniare l'impegno senza frontiere dei diritti umani, senza confini, senza categorie sociali, senza distinzioni. Senza sosta. Alla cerimonia di inaugurazione della mostra all'Auchan milanese c'era tra gli altri Rana Husseini, giornalista giordana che si batte nel suo Paese per i diritti delle donne contro il diffuso fenomeno del "delitto d'onore". La mostra ha già visitato le più importanti città degli Stati Uniti e alcune capitali europee. Tutto è nato dal fatto che Kerry Kennedy andava a intervistare questi "grandi", portandosi dietro un "grande" fotografo. E da questa "raccolta" nasce la mostra itinerante, qua in Italia coordinata dalla Robert Kennedy Foundation. Lo ricordiamo, fino a fine ottobre all'Auchan di Cesano Boscone, accanto a Milano. Alla mostra è anche collegata una rappresentazione teatrale, che, diretta da Lucio Dalla, sarà al Teatro Strehler il 24 ottobre.