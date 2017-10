Il corpo umano secondo Paolo Giordano

C'è il corpo, in tutte le sue sfaccettature più intime, più animali. C'è lo spirito di corpo di una squadra di militari italiani che partono per una spedizione in Afghanistan. Sono ragazzi: tra di loro c'è chi ancora è inesperto nei confronti della vita, c'è chi ha lasciato a casa il grande amore, la famiglia, situazioni in sospeso. Non sono consapevoli del luogo-non luogo che li accoglierà, "un recinto di sabbia esposto alle avversità" che per mesi diventerà la loro base. Ad attenderli nella fob (forward operating base) Ice del Gulistan c'è il medico, il tenente Alessandro Egitto: "esistono persone portate per l'azione, per comportarsi da protagoniste - lui è solo uno spettatore, prudente e scrupoloso: un eterno secondogenito", che nasconde in flaconi senza nome degli antidepressivi, che sfugge ad una situazione familiare complessa, intricata, dolorosa, che si incastra nel racconto delle vicende militari. La sua è una guerra privata inserita (o nascosta?) una guerra più ampia. All'inizio il libro di Paolo Giordano convince: ci sono le basi per la delineazione di personaggi, per il loro posizionamento in un sistema che li leghi e li definisca, i piani temporali si incastrano, si alternano passato e presente, i ricordi e il loro riflesso. Poi però pare che il racconto fatichi a ingranare, il linguaggio appare stanco, alcuni nodi narrativi non vengono né sciolti né stretti. Due anni fa l'autore è stato nella base italiana di Buji, in Afghanistan, ha vissuto con i militari i giorni prima del Natale e ha scritto un reportage per la rivista Vanity Fair. Con quel pezzo prima e con questo libro ora ha sicuramente il merito di aver portato all'attenzione una guerra che sembra sempre lontana. "Lontano lontano si fanno la guerra. ll sangue degli altri si sparge per terra" scrisse il poeta Franco Fortini: il sangue si sparge, ma alcuni non lo sanno, altri sì, ma sono impotenti. Nelle pagine di questo romanzo si sentono vicini la solitudine spiazzante di ragazzi che diventano uomini, lo spirito cameratesco, ma soprattutto il corpo che in condizioni estreme prende il sopravvento sulla ragione e sulle consuetudini: il corpo sente e sa tutto.