Corpus della Biotransenergetica

Il corpus della Biotransenergetica comprende un insieme di "tecnologie del sacro" che consentono di operare sulle dimensioni più elevate della coscienza dell'individuo, favorendo l'ampliamento della sua consapevolezza e la sua realizzazione spirituale. A queste affianca un modello teorico fondato sulle antiche tradizioni spirituali e sulle più avanzate teorie sistemiche e dell'informazione che fornisce una mappa cognitiva per comprendere ed integrare l'esperienza interiore nella navigazione dell'oceano della coscienza. Propone inoltre una metodologia clinica specifica per la risoluzione dei conflitti emotivi e le dinamiche relazionali, oltre che pratiche di benessere, di auto-guarigione e di cura efficaci sul piano fisico come su quello energetico. Alcune caratteristiche essenziali: