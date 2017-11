Correre è un po’ come volare. Conversazioni con Marco Olmo

Quelle che attraversano montagne e deserti, quelle che impongono distanze, terreni, dislivelli e temperature impressionanti. Un esempio? L?ultra-trail del Monte Bianco, 163 chilometri con 9mila metri di dislivello percorsi in poco più di 21 ore, senza fermarsi mai. A far lo stesso giro un appassionato di trekking ben allenato ci mette una settimana. Per gli specialisti delle lunghe distanze Olmo è un autentico mito, anche se a lui questa definizione non piace (?forse perché si dà agli eroi, ma gli eroi in genere sono già morti?). Un mito - prima ancora che per i suoi risultati decisamente eclatanti - per il suo coraggio, la sua tenacia, le sue caratteristiche atletiche e soprattutto umane. Olmo, un passato da boscaiolo e operaio, si cura con l?agopuntura, è vegetariano e si nutre con alimenti base che la piccola agricoltura delle sue valli cuneesi gli offre: farine di cereali, castagne, ortaggi, funghi. In gara solo acqua e barrette di cereali acquistate al supermercato il giorno prima. Per la prima volta in assoluto Marco Olmo si racconta, dopo aver esplorato i cassetti intimi della memoria e della sua vita molto riservata. Un libro scritto con toni vivaci, frutto di una serie di conversazioni fatte camminando per i sentieri nei boschi, seduti nel giardino di casa e a margine delle competizioni più importanti. Tre i capitoli per un totale di 158 pagine: l?uomo, la preparazione, l?azione. Una sezione centrale è occupata da fotografie inedite e spesso insolite. Il testo si presenta in forma di intervista, in cui affiorano a ritmo incalzante sensazioni, ricordi, consigli, timori, curiosità, piccoli colpi di scena. Una citazione di Olmo che sottolinea il suo rapporto lieve con la vita: ?Una volta, nel deserto, mi voltai per vedere se qualcuno mi seguiva e notai che il vento aveva già cancellato le tracce del mio passaggio sulla duna. Ecco, vorrei che nella mia vita fosse così?. Il libro può essere acquistato facilmente on-line, andando sul sito www.lulu.com e digitando nella casella ?Ricerca? il titolo del libro o una delle parole chiave: Marco Olmo oppure ultramaratona (le più semplici da ricordare) o anche il nome e cognome dell?autore, Franco Faggiani. Per saperne di più: info@marcoolmo.it franco.faggiani@gmail.it