I paesi corrotti nel 2012

La classifica elaborata da Transparency International si basa su una votazione che va da 0 (paesi più corrotti) a 100 (paesi senza corruzione) e prende in considerazione la percezione della vita politica e l'aria che si respira negli uffici pubblici. Gli stati meno corrotti al mondo, sui 176 analizzati, sono Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda e Svezia con un punteggio pari a 90/100. In coda troviamo la Corea del Nord, ultima anche nel 2011, insieme a Somalia e Afghanistan con soli 8 punti. L'Italia perde tre posizioni rispetto all'anno scorso e scende al 72° posto con 42 punti, a parimerito con la Bosnia Erzegovina, uno dei paesi più problematici dei Balcani. Gli Stati Uniti, invece, ne guadagnano sei arrivando fino alla diciannovesima posizione, subito sotto il Regno Unito (18). Il paese messo peggio in Europa è la Grecia (94). Nella foto i paesi Ocse