Corso di cucina. La pasta

Sfogliando le pagine di carta chiara di questo manuale pubblicato da Magazzini Salani (per chi non lo conosce, l'editore di "chicche" del gruppo Longanesi), sembra di essere accanto a Luigi Spagnol, con lui che spiega. Solo che non siamo in mezzo ai libri, come si potrebbe pensare. Siamo nella sua cucina. Così, partendo dai maccheroni al burro, si comincia un divertente percorso, per a impegnativo, che finisce con un complicatissimo timballo tra pentole, pignatte e ingredienti, dalla bottega alla tavola. Come si scelgono, come si preparano - o meglio come li prepara l'autore negli inconsueti panni di cuoco - cibi e piatti per familiari, amici, compagni di mangiate. Cucina familiare, dunque, ma anche "sughi facili", "sughi tosti"; incursioni nelle specialità regionali patrimonio di tutti (cacio e pepe; "la mitica carbonara"), e tanti personali, buffi, colti e amichevoli commenti. E qualche personale interpretazione: a parer dello scrivente, che vanta nonni siciliani, la muddica, cioè la poverissima "acciughe e mollica", si fa rosolando il pangrattato senz'olio (mentre Spagnol lo vuole) che si riversa poi sulle acciughe in padella e infine sugli spaghetti, mentre Spagnol unisce i due ingredienti alla pasta separatamente. Mizzega, che leccornia, comunque... Forse questo è il bello del libro, che oltre a far venire fame e voglia di convivialità, libera la fantasia e il saper fare manuale. Perché "i migliori cuochi casalinghi... - si legge - di solito dicono che i loro piatti sono facilissimi. 'Ma come fai, zia?' 'Oh, niente: faccio andare molto le cipolle, poi ci metto tanto formaggio, poi mescolo bene...'".