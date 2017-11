Cortili ecologici. La nuova community per chi vive in condominio

Eco Courts, ovvero cortili ecologici tradotto letteralemente, è un'iniziativa finanziata nell'ambito del progetto Life+, che vuole stimolare le famiglie che condividono spazi e ambienti, a ridurre i consumi e la propria impronta ecologica all'interno di case e condomini. L'idea parte dal presupposto di poter creare delle vere e proprie comunità che spinte dalle stesse motivazioni, siano in grado di intraprendere delle azioni collettive per il risparmio energetico, dell'acqua e di riduzione dei rifiuti. Il progetto si prefigge di ridurre l'energia consumata in casa e la produzione domestica di rifiuti del 15 per cento, e di ridurre i consumi d'acqua del 30. Promosso dal Comune di Padova, dalla Regione Emilia Romagna e Toscana insieme a partner come FinAbita, Legacoop e Coop, l'iniziativa mette a disposizione due strumenti principali, ovvero una community web e progetti “sul campo” realizzati da FinAbita, fondazione che supporta la progettazione di case e appartamenti ispirati alla bioedilizia, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici.

