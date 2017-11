Cos’è il judo

La cultura del tempo libero e degli hobby offre molti sport e fra questi le Arti Marziali. Così il judo generalmente è fatto rientrare tra queste discipline perché il mondo occidentale ha trovato pratico fare delle categorie: lavoro, sentimento, cultura, sport... così tutti possono inquadrare tutto e convincersi di avere in pugno la realtà. A cavallo tra l'800 e il '900 visse in Giappone Jigoro Kano. Conosciamo bene la sua storia: egli agì laboriosamente in quel periodo di grande fermento che va sotto il nome di Restaurazione (del potere imperiale) in cui il Giappone ha realizzato in 40 anni quella rivoluzione industriale che ha impegnato l'Occidente per due secoli. Da un punto di vista particolare, dato che osservava il mondo senza i filtri della nostra cultura, egli vedeva la civiltà occidentale travolgere il vecchio Giappone in economia, scienza militare, tecnologia, commercio, religione, arte... Apprezzava i vantaggi di questo cambiamento nel tenore di vita, nell'allargamento della visione generale, nella realizzazione d'ideali di fratellanza certo assenti nel medio evo nipponico. Scrisse: "Dobbiamo tutto all'Occidente e questo un giorno potrebbe esserci rinfacciato. Come potremmo ricambiare? Offrendo loro la nostra esperienza di educazione". Creò il judo. Al liceo aveva praticato base-ball e negli anni dell'università si era dato al jiu-jutsu, ma il primo gli appariva come uno sport, mentre considerava il secondo una disciplina di combattimento che la vita moderna aveva reso obsoleta. Voleva proporre al mondo una forma d'educazione che coinvolgesse il cuore (noi diremmo lo spirito) con la mente e il corpo, rendendo efficaci gli sforzi dell'individuo a realizzare un ideale sociale. Associando la vecchia tecnica di combattimento ad un principio morale non voleva creare un nuovo sport o un'arte marziale micidiale, ma solo dare l'esempio di come si potesse impostare educativamente l'attività fisica, la scuola, gli oratori, i boy-scout... qualsiasi argomento che coinvolgesse i giovani. Cesare Barioli Insegnante di judo Yudansha-Kai (Collegio delle Cinture Nere), Milano