Cosa fare quando arriva un nuovo gatto in famiglia

L’arrivo di un nuovo gatto in famiglia è sempre un avvenimento. Bello per certi versi, pieno di incognite per altri. Spiega la dottoressa Cristiana Maghenzani, medico veterinario di Milano: “Introdurre un nuovo felino in una famiglia dove già ce ne siano altri, presuppone alcune considerazioni. È molto importante, per prima cosa, il contesto in cui ciò avverrà. L’ambiente casalingo senza accesso all’esterno è sicuramente una variante che rende più complessa la gestione rispetto a un ambiente aperto o con accesso all’esterno in quanto non permette l’allontanamento in caso di stress e paura del nuovo ospite felino. Altro punto chiave è la socializzazione: un gatto adottato in tenera età e che ha vissuto sempre solo ha sicuramente più difficoltà nell’interazione con i suoi simili. In questi casi è molto probabile il manifestarsi di paura, ansia e aggressività qualora venga introdotto un nuovo soggetto in quello che è il suo habitat abituale. Molti studi hanno messo, inoltre, in evidenza una maggior armonia fra soggetti imparentati e fratelli rispetto a soggetti senza parentele. Un dato di cui bisogna senz’altro tener conto prima di decidere l’introduzione di un felino in casa.

Un ambiente separato

La fase visiva

L'aiuto del veterinario