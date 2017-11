Cosa fare a Roma in 36 ore secondo il New York Times

Dopo il successo di Cosa fare a Milano in 36 ore, il New York Times ha deciso di fare il bis con l'Italia e ha dedicato a Roma una puntata della rubrica 36 hours, una piccola guida che cerca di segnalare tutte le cose da non perdere di una città se si ha meno di un fine settimana per visitarla.