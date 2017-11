Capelli belli, cosa mangiare: ecco i cibi che fanno bene

I capelli sono costituiti dal 65 per cento al 95 per cento da proteine, principalmente cheratina. Altri componenti sono acqua, lipidi, minerali e pigmenti. La "cheratinizzazione" del capello, ovvero la formazione del suo fusto, è regolata da ormoni, vitamine, fattori genetici e metabolici. Studi scientifici evidenziano legami con il metabolismo del colesterolo: un'alimentazione equilibrata, varia, povera di grassi saturi, integrale, garantisce salute ai capelli. Carenze dietetiche o squilibri alimentari, stress, inquinamento, consumo di alcolici e fumo sono invece fattori che ne possono minare la salute, e di conseguenza anche la bellezza. Ecco un elenco di alimenti da mettere in tavola per prendersi cura dei propri capelli.

Capelli belli, quali sono i cibi anti-caduta

erme di grano fresco e

olio di germe di grano, semi e olio di girasole, nocciole, mandorle

e olio di mandorle, cereali integrali, tuorlo d'uovo, scorza

d'arancia, fegato di merluzzo.

Questi alimenti sono tutti fonte di

vitamina E, fondamentale nella prevenzione della calvizie. E non

carote, dimentichiamo che anche frutta e verdura (soprattutto

prezzemolo, spinaci) contengono la preziosa vitamina: scegliamole

agricoltura biologica e rigorosamente di stagione, di provenienza locale, dae rigorosamente di stagione,

saranno più buone e più complete dal punto di vista

nutritivo.

Volume, lucentezza, colore

Lievito di birra,

frutta e verdura contengono vitamina B5, uova, latte, carne, pesce,contengono vitamina B5,

la vitamina "antistress" che aiuta il funzionamento delle ghiandole

surrenali. Questa vitamina è fortificante, riduce la