Cosa devono bere i bambini?

Cosa devono bere i bambini? Il bambino, come del resto l'adulto, tollera la scarsità d'acqua molto meno della scarsità di cibo. Fino al 12° mese, il bisogno di acqua del bambino è di circa 120-135 millilitri per ogni chilo di peso corporeo, con variazioni a seconda della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e dell'attività del bambino. Le bevande più indicate per il bambino sono, nell'ordine, l'acqua potabile o minerale non gasata, i succhi di frutta naturali ottenuti al 100% dalla frutta, i succhi di frutta zuccherati, le bevande non gasate. La bevanda di scelta è senz'altro l'acqua, che per definizione si intende pura e tutelata dalle autorità competenti e, nel lattante, anche le acque minerali non gasate. Il bambino può bere quanto gli pare, senza restrizioni di sorta, salvo però evitare che sia troppo fredda quando la temperatura è elevata. Nel periodo estivo bisogna ricordare di non dare acqua o bevande troppo fredde ai bambini più grandicelli che tendono a chiederle continuamente per la sensazione di immediato refrigerio che ne ricavano. I succhi di frutta naturali e le spremute di agrumi e di frutta in genere sono un buon modo per dare la frutta anche ai bambini che non la mangiano volentieri. Le bevande contenenti zuccheri sono caloriche e contengono in genere modeste quantità di succo di frutta. I bambini e gli adolescenti non devono bere bevande alcooliche (vino, birra, liquori) perché hanno una ridotta capacità di metabolizzare l'alcol, i cui effetti negativi sul processo di sviluppo sono ben noti. Anche il caffè e il tè andrebbero evitati in quanto contengono la caffeina, che è una sostanza eccitante. Se si vuole aggiungere caffè al latte della prima colazione dei bambini è più indicato il caffè d'orzo; se si vuole offrire un tè si utilizzino infusi o decotti a base di tiglio, melissa, rosa canina, semi di finocchio, anice, ecc. E' sconsigliata la somministrazione di latte negli intervalli dei pasti per soddisfare la sete. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista