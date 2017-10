Cos’ è il reiki? Energia vitale e espressione individuale

Viene attribuita a un monaco cristiano giapponese, Mikao Usui, la riscoperta tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 di questa terapia antica che chiamò reiki, "arte per la guarigione". Il nome giapponese reiki, letteralmente, indica la connessione tra "rei", l'energia vitale dell'universo, e "ki", l'espressione individuale di tale energia, chiamata anche "chi" dai cinesi, "prana" dagli indiani e nella cultura occidentale concepita come "libido" da Sigmund Freud e come "orgone" da Wilhelm Reich. In una persona sana e armonica questa forza vitale scorre liberamente, ma in seguito a fattori esterni o interni, spesso emotivi, può andare incontro nel tempo anche a blocchi o vuoti. A lungo andare, il perdurare di questo squilibrio energetico, può indurre delle somatizzazioni e trasformarsi in tensioni fisiche, contratture, spasmi, dolori, disfunzioni di organi, malattie. Il reiki, potenziando e armonizzando la circolazione energetica sia a livello fisico, che emotivo e mentale, porta a un profondo rilassamento, facilita la dissoluzione dei blocchi energetici e stimola i naturali processi di guarigione del nostro organismo. "Solo per oggi: non arrabbiarti, non preoccuparti. Sii umile. Lavora onestamente. Mostra gratitudine verso tutto ciò che vive": questi i principi fondamentali del reiki, espressi in una nota massima di Usui. Toni Destino