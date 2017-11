Cosa sono i punti di agopuntura

Lungo il tragitto corporeo dei meridiani principali, i canali in cui scorre il Qi, o energia, sono localizzati i cosiddetti punti di agopuntura. Si tratta di piccolissime zone che possiedono caratteristiche bioenergetiche privilegiate e particolari. Sono punti in cui è possibile contattare l'energia che nutre gli organi e che, attraverso di essi, emerge in superficie dal suo percorso profondo. Detti in cinese Xuè (pronuncia 'sciuè') e Tsubo in giapponese, il significato originario del nome è legato al concetto di 'caverna', o 'fessura'. La maggior parte di essi è infatti localizzata sul fondo di piccoli avvallamenti che presentano, al tatto, una sensazione particolare, secondo alcuni quasi vellutata; per chi, con la pratica, acquisisce la capacità di riconoscerli (non sono infatti così statici e immobili come le classiche mappe sembrano suggerire, né soprattutto così rigidamente definiti nella loro localizzazione anatomica in ogni persona) gli xuè si presentano con la sensazione di qualcosa di vivo sotto la pelle. Si tratta di percezioni soggettive e legate alla sensibilità e all'esperienza dell'operatore: pelle e tessuto sottocutaneo comunque, cambiano di consistenza rispetto agli altri punti del corpo. Talvolta, hanno anche colore diverso rispetto alla zona circostante. Fisiologicamente, si tratta di zone con valori di conducibilità elettrica inferiore, irrorate da un gran numero di recettori nervosi. Per quanto riguarda invece il paziente, si può dire che, spesso o quasi sempre, i punti di agopuntura sono dolorosi o, quanto meno, sensibili alla pressione. Generalmente infatti, si riconoscono subito. I punti giacciono a diverse profondità nei Canali: alcuni molto superficiali, appena sotto la cute, altri più profondi. Loredana Filippi