Cosa vuol dire energia pulita?

Quando il Presidente Obama parla dei carburanti del futuro usa quasi esclusivamente l'espressione "energia pulita", a volte impiega l'aggettivo "alternativa"; i termini "sostenibile", "rinnovabile" o "verde" non sono invece quasi mai pronunziati. E' solo una questione semantica? Secondo il New York Times no. Cosa vogliono dire le parole? Il nucleare può essere considerata un'energia pulita? E il carbone? L'interessante analisi del quotidiano americano ci ha dato lo spunto per questa puntata di LifeGate Internazionale.