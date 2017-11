Capire la coppia. Cosa vuole lei, cosa vuole lui?

Scoprire i bisogni primari del partner aiuta a creare una comunicazione chiara e solide basi nel rapporto. Quanto spesso - nei rapporti di coppia - capita di scaraventare contro l'altro la frase: "Non mi capisci, vedi le cose solo dal tuo punto di vista!". Questo perché uomini e donne hanno bisogni affettivi diversi, tutti ugualmente importanti. Individuarli significa semplificare l'ardua impresa di soddisfare le necessità del partner. Il principio alla base dell'approccio con cui John Gray, esperto mondiale della coppia e autore del Best Seller "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere" - che ha venduto in tutto il mondo oltre 30.000 di copie - affronta l'antica conflittualità tra uomo e donna nell'ambito della coppia e della comunicazione, in genere, è l'attenzione ai due bisogni primari di entrambi, che spesso non coincidono: Le donne desiderano, soprattutto, ricevere comprensione e gli uomini desiderano ricevere accettazione. Con questa chiave diventa molto più facile soddisfare il prorpio partner e spiegargli come venire incontro anche alle nostre esigenze. Una donna si sente compresa quando un uomo la ascolta con partecipazione e senza giudicare ciò che dice. Più questo bisogno è soddisfatto, più sarà facile dare al compagno l'accettazione che lui desidera. Un uomo si sente accettato quando la donna rispetta il suo bisogno di momentanea chiusura e introversione nel momento in cui deve affrontare una difficoltà o un problema. Ecco alcune situazioni in cui questi bisogni non vengono soddisfatti. Lui "non capisce" lei, ad esempio, quando di fronte a un suo bisogno di sfogo - "Che stanchezza al lavoro.... non ho neppure un attimo da dedicare a me stessa!" - lui le propone una soluzione del tipo: "Dovresti lasciare quel posto, non c'è bisogno che tu lavori così tanto. Cercati qualcosa che ti piaccia", ignorando che gli basterebbe ascoltare con simpatia gli sfoghi della sua lei per darle sollievo e gratificazione. Al contrario degli uomini, infatti, le donne non cercano necessariamente una soluzione quando si lamentano ma vogliono semplicemente essere ascoltate e sfogarsi. Analogamente, lei non accetta lui quando cerca di cambiarlo, dandogli consigli e suggerimenti. Situazione tipica: una coppia è in macchina. Lui si perde. Lei gli dice: "perché non provi a chiedere indicazioni a qualcuno?". Basta una semplice frase del genere perché lui interpreti la frase in questo modo: "sei un incompetente, non sei in grado di portarmi a destinazione!". A suo modo, lei vuole offrirgli aiuto, ma genera solo rabbia nel partner, il quale non si sente accettato per le sue capacità. Per loro natura, infatti, gli uomini hanno bisogno di risolvere i problemi senza aiuti esterni, senza l'assistenza altrui. Le differenze tra uomo e donna rendono utopiche le relazioni felici e durature? No, si tratta di sviluppare una maggiore conoscenza delle dinamiche che regolano la vita a due (come quelle appena descritte) per aiutarci ad affrontare l'incontro tra due persone con diverse esigenze e diversi stili comunicativi e vivere l'amore in modo più consapevole. Maria Giulia Luciani

Immagine: Warren Dennis, "Couple Reading Under Tree"