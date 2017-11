Lakota le antiche migrazioni

Per i Lakota perché si possa esistere nell'armonia è necessario vivere su questa Terra rispecchiando, in un devoto riflesso, il cammino delle costellazioni e delle stelle che brillano ogni notte nel Cielo. Un sottile movimento di energie sacre che i lakota chiamano"Wonyia", il Respiro di Dio. Ed è per essere sempre in sintonia col Respiro del Creatore che essi, un tempo, vivevano nomadi sulle loro terre, in un continuo movimento circolare che seguiva il lento movimento del Cielo per essere nel momento giusto al posto giusto, in una perfetta corrispondenza tra le energie terrestri e quelle celesti. Un cerchio sacro che percorrevano guidati dalle migrazioni del Fratello Bisonte, il cui popolo apriva per loro la strada girando ogni anno intorno alle Black Hills, le colline sacre che i Lakota definiscono il Cuore di Tutto Ciò che E'. Un'armonia di vita che i Lakota descrivono in un semplice quanto antichissimo simbolo, il "Kapemni": due coni che si incontrano nello stesso vertice a rappresentare il continuo fluire della spirale dell'energia divina dal mondo spirituale a quello materiale e viceversa, sempre intimamente collegati e comunicanti. Una conoscenza che ancora oggi pervade tutta la vita del popolo e che è alle fondamenta della Danza del Sole, la Cerimonia di preghiera più sacra di tutta la loro spiritualità in cui essi offrono il proprio sangue e la propria sofferenza, per essere partecipi della Creazione e dare nuove energie e nuova vita all'Universo intero. Ripensando a tutto questo, forse anche noi - la prossima volta che alzeremo gli occhi al Cielo - potremo sentire che tra il riverbero gentile di una pallida stella lassù e il pulsare ritmico del nostro sangue quaggiù non c'è separazione, ma che tutto fa parte di un unico divino fluire. E, forse, potremo ricordarci di includere nelle preghiere che facciamo per i nostri cari, anche un pensiero per le Sorelle del Cielo. Marina D'Andrea