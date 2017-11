Le ragazze di Tonga

Alle applicazioni strettamente cosmetiche dei popoli primitivi, antropologi ed etnologi hanno attribuito importanti valenze e funzioni rituali, sociali e sacrali. Non va dimenticato, però, che la cura del corpo e l'utilizzo di prodotti della natura ha coinciso e coincide con il modo comune di esprimere e coltivare la bellezza. Bengt Danielsson, studioso della cultura polinesiana, racconta come in Oceania le gare di bellezza fossero molto in voga, soprattutto presso i polinesiani, e quanto fosse diffusa in alcuni arcipelaghi l'ammirazione per la pelle chiara. A tal scopo, le ragazze di Tonga usavano il kaukautuitui, o strofinamento dell'intero corpo con noce candela masticata (tuitui) o con una miscela di olio di lolo e di enga, mentre le donne delle Marchesi si strofinavano il corpo con succhi estratti dalle foglie di tre diverse specie di piante. Non è cambiato il senso estetico tradizionale degli hawaiiani che ancora oggi usano le bacche acidule dell'ohelo per la pulizia della pelle, mentre con il legno di sandalo e i fiori di frangipani e di pandano fanno olii profumati per l'emollienza e la morbidezza della pelle. A Tahiti, l'adornamento dei fiori è tuttora praticato intensamente con ibischi, orchidee, loto, frangipani, ma soprattutto con il tiarè. Il portare un fiore su un orecchio o sull'altro significa che il cuore è libero o no. Molto tempo fa, alle Figi, la bellezza femminile si esprimeva con favolose collane e orecchini di ibischi coloratissimi. Presso i Maori della Nuova Zelanda la ricerca della bellezza era intensa, e lo dimostrano i tatuaggi raffinatissimi e complicati. I più tatuati erano gli uomini mentre le donne usavano tatuarsi il mento, le labbra, le sopracciglia e sulle cosce. Come tonici cutanei utilizzavano il decotto di fiori di elicriso maggiore e di alcune liane spinose (Rubus). Presso gli Abelam e gli Asmat della Papua Nuova Guinea il culto della bellezza maschile e femminile è ancora oggi affidato alle ocre minerali, argille, coloranti vegetali, cenere, carboni di legna e fuliggine, che vengono stemperati in acqua addizionata con piccole quantità di grasso di maiale o di olio di cocco. In Australia, nella Terra di Arnehm, veniva invece praticata la pittura completa del corpo e scarificazioni rituali. Quale cosmetico principale per ammorbidire e ringiovanire la pelle, veniva usato il grasso di lucertola. Con la polpa bollita dei frutti dell'opiuma (pianta simile al tamarindo) si otteneva un liquido tonico e astringente per la pelle. Ma per tutti questi popoli, il simbolo di bellezza era e resta soprattutto la pulizia, nella sua doppia funzione di maggiore accettazione di sé e degli altri. Maurizio Torretti