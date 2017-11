Cosmetici naturali fai da te

Il piacere di elaborare con le proprie mani i cosmetici rappresenta un incontro diretto, senza intermediari (conservanti, coloranti, profumi, emulsionanti, solventi, ecc...), con la natura intesa come fonte di energia vitale "viva". Per questo i vegetali vanno utilizzati freschi e di stagione: solo così la ricchezza delle vitamine, dei minerali e degli altri componenti preziosissimi è a totale disposizione, come non sarebbe mai possibile con un cosmetico confezionato. Con il fai da te si ha inoltre l'importante possibilità di modificare le ricette in base alle esigenze specifiche e personali. Nelle pagine del libro, dopo una prima parte di introduzione e di inquadramento teorico, troverete formulazioni già pronte e testate, ma anche suggerimenti per preparare prodotti con caratteristiche studiate solo per voi. Potete così sbizzarrirvi a provare nuovi preparati per la pulizia quotidiana e prodotti cosmetici veri e propri. Per ogni ricetta: ingredienti, modalità di preparazione e indicazioni d'uso.