Stop a test sugli animali per la cosmesi

È la fine di tutti i test sugli animali (per i cosmetici). È un giorno di festa per le organizzazioni animaliste di tutto il mondo. Lo è ancor di più per conigli, cavie, topolini, maiali e tutti gli animali che smetteranno per sempre di mangiare rossetti, schiuma da barba e creme abbronzanti. Lo è anche per i clienti, i consumatori, perché da qui all'11 luglio scatteranno nuove garanzie. Da lunedì 11 marzo 2013 entra in vigore il divieto totale, su tutto il territorio europeo, di testare cosmetici sugli animali. Nessun crudele test per nessun prodotto cosmetico, in tutta Europa, mai più. Prima, per ogni singolo prodotto cosmetico in commercio potevano essere uccisi circa 3.000 animali. Già dal 2004 non si sono più potuti commercializzare in Europa prodotti finiti testati su animali (ma si potevano testare gli ingredienti). Dal 2009 sono stati vietati anche tutti i test sugli ingredienti, tranne alcuni - comunque crudeli. Accanto a nuove restrizioni sull'uso delle cavie era rimasta la possibilità di effettuare dei test mortali: tossicità per uso ripetuto, sensibilizzazione cutanea, cancerogenicità, tossicità riproduttiva, tossicocinetica. Non erano stati individuati metodi alternativi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi, l'Ecvam di Ispra. Ora è arrivata la fine di tutte queste crudeltà, stabilita perché un'ampia gamma di metodi sostitutivi per valutare ogni aspetto della sicurezza di tutte le sostanze cosmetiche è stata riconosciuta valida a livello internazionale dalla comunità scientifica. Ulteriori garanzie per tutti arriveranno a partire dall'11 luglio. Recentemente anche Israele e India hanno vietato la vendita e l'importazione di prodotti cosmetici e per la pulizia testati su animali. È il traguardo di una corsa a ostacoli lunga oltre vent'anni, una sfida costante per una limitazione lenta, progressiva e con continui ripensamenti da parte della politica europea e grandi case cosmetiche. Alcune delle quali hanno interferito, frenato, protestato. Altre hanno anticipato volontariamente (con l'apposizione del simbolino 'cruelty-free') la messa al bando di tutte le crudeltà. Che da oggi è obbligatoria. 1976 L'Europa adotta la Direttiva 76/768/CEE, detta "direttiva cosmetici", per armonizzare le legislazioni sui cosmetici degli stati membri. La questione della sperimentazione animale non è menzionata. L'argomento entrerà nell'agenda politica europea diciassette anni più tardi, in occasione del suo sesto emendamento. 1992 Prima grande raccolta firme in Italia per l'abolizione dei test dei cosmetici sugli animali, promossa da LAV e L'Erbolario, sfociata nell'invio di oltre 20.000 cartoline firmate al Parlamento Europeo. 1993, giugno Viene adottata in Europa la Direttiva 93/35/CEE sui cosmetici, come sesto emendamento della vecchia Direttiva 76/768/EEC. Una delle sue finalità è quella di eliminare le prove su animali specifiche per gli ingredienti dei prodotti cosmetici e per il prodotto finito. La storia sarà molto travagliata. Appare per la prima volta il divieto, fissato per il 1° gennaio 1998, dell'immissione sul mercato di ingredienti o di combinazioni di ingredienti testati su animali. Chiede che sia fornita annualmente una relazione sullo sviluppo dei metodi alternativi ma precisa che, se lo sviluppo di questi metodi viene considerato insufficiente, la Commissione può presentare fino al 1° gennaio 1997 un progetto di rinvio del divieto. 1996 Nasce lo standard europeo 'Non testato su animali'. E' codificato da ECEAE - European Coalition to End Animal Experiments (per l'Europa), con a capo la BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection (visita anche www.gocrueltyfree.org), e da CCIC - Coalition for Consumer Information on Cosmetics (per Stati Uniti e Canada) e sostenuto da associazioni antivivisezioniste di tutto il mondo. Lo standard si applica solo alle aziende che producono cosmetici (make-up e prodotti per l'igiene personale) e detergenti per la casa. L'azienda produttrice cruelty-free si impegna a: - non testare su animali il prodotto finito (né commissionare ad altri tali test); - non testare su animali i singoli ingredienti (né commissionare ad altri tali test); - dichiarare che i test su animali effettuati per gli ingredienti in uso sono stati eseguiti precedentemente ad una data (detta cut-off date) prestabilita. 1998 Contro il parere del Parlamento Europeo che deplora vivamente questa decisione, la Commissione rinvia la data del divieto di test dei cosmetici sugli animali al 30 giugno 2000 con la direttiva 97/18/CE. 2000 Con il plauso di alcune grandi case cosmetiche la Commissione desidera modificare il divieto, affinché l'immissione sul mercato di prodotti testati su animali resti autorizzata. Invoca le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che proscrivono ogni misura discriminatoria tra prodotti simili e dunque tra prodotti testati o non testati su animali (proposta di direttiva del 31/10/2000 paragrafo 1.2.3). La data del divieto slitta al 30 giugno 2002 con la direttiva 2000/41/CE. 2002 La direttiva cosmetici viene emendata per fissare la messa al bando della vendita dei cosmetici testati sugli animali a partire dal 2009 consentendo dilazioni fino al 2013 per tre tipi di test. Tuttavia, il fatto che fino all'11 marzo 2011 la Commissione europea avrebbe potuto chiedere un ulteriore rinvio fa temere a molti che le lobby in connessione con l'industria cosmetica possano influenzare la decisione verso un ennesimo spostamento del termine. 2003 Da qui in poi anche i testi legislativi cominciano ad utilizzare il termine "metodi sostitutivi" (cioè che sostituiscono la sperimentazione sugli animali) al posto di metodi "alternativi" (scelta tra metodi con o senza l'uso di animali). 2004, settembre Viene bandita la sperimentazione su animali del cosmetico "finito". Significa che non è più consentito testare i singoli prodotti sugli animali. Rimane la possibilità di testare gli ingredienti e ovviamente di usare ingredienti testati. 2009, 11 marzo Col regolamento europeo EC n.1223 del 2009 scatta un ulteriore divieto. È il divieto di vendita di cosmetici il cui prodotto finito e i cui ingredienti siano stati testati su animali al di fuori dell'UE, per qualsiasi tipo di test tranne quelli riguardanti tre specifiche aree (tossicità riproduttiva, tossicità a dosi ripetute, tossicocinetica), per le quali il divieto sarà effettivo soltanto dall'11 marzo 2013. Ciò vuol dire che da oggi in poi c'è: - divieto di test su animali per prodotto finito (anche per prodotti realizzati al di fuori dell'UE e commercializzati nell'UE); - divieto di test su animali per ingredienti realizzati all'interno dell'UE per qualsiasi tipo di test; - divieto di test su animali per ingredienti realizzati al di fuori dell'UE e commercializzati nell'UE per qualsiasi tipo di test ad esclusione dei test delle aree: tossicità riproduttiva, tossicità a dosi ripetute, tossicocinetica. 2013, 11 marzo Scatta oggi il divieto assoluto di vendere o importare prodotti o ingredienti cosmetici ancora testati sugli animali con i metodi che rimanevano consentiti: tossicità riproduttiva, tossicità a dosi ripetute, tossicocinetica. 2013, 11 luglio La direttiva 76/768/CEE sarà definitivamente sostituita in questa data dal Regolamento 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Il capitolo 5 di questo regolamento ricalca l'articolo 4 della direttiva cosmetici che mette fuorilegge la sperimentazione animale. Inoltre sui prodotti diverranno obbligatorie nuove etichette per garantire la sicurezza dei consumatori e nuovi controlli contro gli spot pubblicitari ingannevoli: - la presenza di nanomateriali, ingredienti con particelle di dimensioni inferiori ai 100 micron (usati in pigmenti, emulsioni e prodotti solari) dovrà essere indicata nella lista degli ingredienti riportata sulle etichette con affianco la dicitura '[NANO]'. Questo per consentire una scelta informata da parte dei consumatori su ingredienti la cui sicurezza è ancora sotto investigazione da parte dei diversi comitati scientifici europei. Ma già a partire da questa settimana le aziende produttrici che usano nanomateriali nelle loro formule hanno l'obbligo di notificarlo alla Commissione europea. - la data di durata minima dei prodotti sarà accompagnata dal simbolo di una clessidra - sarà obbligatoria la tracciabilità della filiera produttiva e distributiva di ogni prodotto, come già avviene nel campo alimentare e farmaceutico. - le pubblicità dei cosmetici stampate sulle etichette, sui giornali, veicolate nel web e gli spot televisivi dovranno corrispondere a sei criteri comuni fissati dalla Commissione europea: conformità alla legge, prove di supporto, veridicità, onestà, equità, scelta informata.