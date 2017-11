CosmoBike Mobility 2016 sogna in grande: una città per i bambini (in bici)

Il desiderio di CosmoBike Mobility 2016 è progettare la città dei bambini del futuro. La seconda edizione, dal 14 al 16 settembre a Verona, si propone un impegno che non sia semplicemente di esposizione commerciale ma molto di più. La tre giorni non si occuperà soltanto di biciclette ma in modo più ampio di spazio pubblico, pedonalizzazioni, sicurezza, moderazione del traffico, città senz’auto, psicologia del traffico, logistica, economia della bicicletta. Offrirà poi spazio ai movimenti dal basso, maggiormente impegnati in questa transizione verso una società a misura di bicicletta e quindi di uomo.