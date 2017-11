Cosmofobia

Siamo a Lavapiés, popolare quartiere madrileno. Siamo nei pressi di Atocha (una delle sedi degli attentati dell'11 marzo 2004), non lontani dal famoso museo Reina Sofia. E' un quartiere popolare, multietnico. Dove se è vero che ci sono tante razze, è anche vero che non c'è un'integrazione completa tra di loro. Eppure in queste storie dei punti di contatto si trovano… Lavapiés fa da sfondo alle storie che si dipanano e si intrecciano in queste pagine. Con abile, ma semplice maestria l'autrice ci mette a contatto con un microcosmo variegato. Con storie d'amore, di affetto, di successo. Con storie di bambini e di adulti. Nodi delle vicende sono la ludoteca per i più piccoli e il centro di autoaiuto frequentato da donne. Sono gli operatori sociali e coloro che frequentano il centro che si raccontano e si fanno raccontare. Persone di diversa provenienza, di diverso ceto sociale, che però si trovano alle prese con problemi comuni. Ed è qui che le differenze svaniscono e il racconto si fa più intenso. Un bel libro, moderno, che restituisce al lettore l'immagine di una realtà complessa, multietnica e variegata. Un libro da leggere perché è avvincente e piacevole e perché lo stile ironico, pungente lo rende ancora più appetibile.