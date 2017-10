Couscous israeliano con piselli

Ingredienti per 4 persone 250 g di couscous israeliano (o fregola sarda) 8 pomodori secchi sott’olio 250 g di piselli freschi sgranati 80 g. di pecorino romano a scaglie 1 scalogno 1 limone 1 cucchiaio di timo fresco acqua q.b. olio extravergine d’oliva sale marino integrale pepe nero da macinare

Foto interna © paintthegownred.com

In una pentola capiente far dorare lo scalogno tagliato a fettine con un po’ d’olio e con i pomodori secchi tagliati a pezzetti. Spremere il succo di mezzo limone nella padella e sfumare, mescolando bene. Aggiungere il couscous crudo, altro olio e mescolare bene. Tostare il couscous per un minuto a fuoco medio.

Aggiungere l'acqua (nella quantità indicata sulla confezione del couscous) e il timo, mescolare e cuocere a fiamma medio alta. Quando l'acqua raggiunge il bollore, aggiungere i piselli. Continuare la cottura, mescolando di tanto in tanto, fino a quando quasi tutta l'acqua viene assorbita. Verificare il grado di cottura: se i piselli o il couscous non sono ancora teneri, aggiungere altra acqua, poco alla volta, fino a raggiungere la cottura desiderata. Togliere dal fuoco, spremere il succo dell'altra metà del limone, regolare di sale e pepe a piacere. Servire aggiungendo scaglie di pecorino romano.

Foto in evidenza © food52.com