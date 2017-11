Crampi! Addio!

Cosa sono? I crampi sono spasmi muscolari che provocano un dolore improvviso e intenso. Possono interessare sia la muscolatura involontaria (dello stomaco, dell'utero) sia quella volontaria, in particolare degli arti inferiori. Il polpaccio e il piede sono le parti del corpo più frequentemente colpite. Tra le cause dei crampi troviamo la pratica dell'attività sportiva, l'esposizione al freddo e i problemi di circolazione del sangue, frequenti in chi soffre di anemia e nelle donne in gravidanza. Come rimediare? Per quanto riguarda l'alimentazione, non devono mai mancare potassio (presente ad esempio nelle banane), sodio, magnasio e calcio. Non deve mancare anche l'acido pantotenico, presente in lievito, fegato e germe di grano. Per chi soffre di crampi dovuti all'attività sportiva è utile fare stretching, per allungare i muscoli che si potrebbero contrarre. Si consiglia anche di bere molto, durante tutto l'arco della giornata, per reintegrare i sali che si potrebbero perdere col sudore (primo fra tutti il sodio). Infine, anche l'aromaterapia dà una mano in diversi casi: - Per gli spasmi muscolari agli arti, si consiglia un massaggio con 5 gocce rispettivamente di olio maggiorana, lavanda, rosmarino e 3 gocce di pepe nero o zenzero in 25 ml di olio base. L'olio di lavanda è molto utile nche per gli spasmi muscolari al collo. - Per crampi da freddo, dolori di stomaco e dolori mestruali si consiglia un impacco con qualche goccia di salvia sclarea o maggiorana. In particolare, per i dolori mestruali è utile massaggiare la pancia con qualche goccia di olio di camomilla, puro. - Come cura preventiva dopo l'attività sportiva, si suggerisce un massaggio con 7-10 gocce rispettivamente di maggiorana, lavanda e rosmarino in 50ml di olio base. (Fonte per i consigli aromaterapici: Aromaterapia, DeAgostini)