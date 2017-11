Una giornata al Cras di Bernezzo, là dove si curano le aquile

Fra le montagne di Cuneo si narra ancora una vicenda che ha per protagonista una cerbiatta, salvata da piccola e da dodici anni ospite del Centro recupero animali selvatici (Cras) di Bernezzo gestito da Remigio Luciano, un eroe contemporaneo che sta “dalla parte degli animali” e salva e accudisce esemplari selvatici di ogni taglia e specie. Sono più di 1.200 i salvataggi che il Cras di Bernezzo porta a termine ogni anno: dalle volpi ai cervi, passando per rapaci di ogni specie e dimensione. Nato nel 1985, il centro sorge fra le montagne di Bernezzo, un piccolo centro sulle montagne che circondano Cuneo. Luciano, a quei tempi, era il gestore dello zoo della cittadina piemontese, poi smantellato perché il comune non rinnovò la convenzione. Il grande rischio dell’operazione fu, come sempre, a carico degli animali. C'era la paura che potessero essere abbattuti o finire in cattive mani. “La mia famiglia però – narra oggi Luciano – possedeva una casa a Bernezzo ed è lì che trasferimmo gli esemplari dello zoo, dando loro riparo e assistenza”.

Il Cras e gli animali selvatici

Aquile e falchi, martore e cerbiatti

La storia della cerva Minerva