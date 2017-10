Creata la prima foglia artificiale. Potrebbe produrre ossigeno nello spazio

Il meccanismo è quello di una foglia vera, ovvero produce ossigeno grazie alla fotosintesi clorofilliana. CO2, più H2O e luce, per dare zuccheri e O2, quello che utilizziamo per respirare. È l'ultima idea di Julian Melchiorri, neo laureato al Royal College of Art, che ha realizzato una vera e propria foglia artificiale. “Ho estratto i cloroplasti dalle cellule vegetali e li ho inseriti in questa proteina della seta. Come risultato ho il primo materiale fotosintetico che sta vivendo e respirando come fa una foglia”, ha spiegato Melchiorri alla rivista dedicata all'architettura e al design Dezeen.