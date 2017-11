Creatività per vivere pienamente

La creatività è semplicemente un particolare stato di coscienza. Attraverso la respirazione, il movimento, la consapevolezza e il suono, la persona ritorna in se stessa, ritrova il suo essere divino, unico, immenso. E dentro a questo sé, ci sono i semi del tutto, perché siamo la manifestazione dell'universo e l'universo agisce attraverso noi. Creatività è essere centrati e allineati con la propria natura divina. Così ci accorgiamo che la nostra vita è nel mezzo di un flusso di energia, cui possiamo attingere a piene mani. Quando impariamo a essere in questa energia allora un nuovo mondo si apre e da questo mondo possiamo apprendere, ricordare ogni cosa. Possiamo capire di che cosa abbiamo veramente bisogno nella vita, possiamo anche riscoprire lo scopo vero della nostra vita, il motivo per cui siamo nati. Creatività è una parola molto usata, soprattutto in questo inizio di millennio, perché ci stiamo accorgendo che la persona ha bisogno di riacquistare un proprio valore, anche nella nostra società che propende verso la Scienza e la Tecnologia. La creatività è una capacità che hanno tutti gli esseri viventi, non è una prerogativa di pochi uomini, non è neanche una prerogativa solo umana, ogni pianta è diversa dall'altra, in ogni foglia possiamo vedere un capolavoro della natura. Ogni roccia ha delle forme particolari, a livello macroscopico può essere una montagna, a livello microscopico un granello di sabbia. Si può parlare di creatività senza parlare di arte. La creatività è vivere in pieno, con completezza la propria vita. Gli uomini creativi non sono solo i musicisti, i pittori, siamo tutti noi. Siamo esseri unici, che esprimiamo la nostra energia vitale, in qualunque forma essa possa venire. La creatività la possiamo esprimere in ogni attimo della nostra vita, attraverso le percezioni, i movimenti, le azioni, non fermandosi alla superficie, alle apparenze, ma andando in profondità, con il cuore. Se guardiamo un centimetro quadrato del terreno sotto casa nostra possiamo capire come si manifesta la creatività. Ci sono granellini di terra, ci possono essere dei piccoli insetti, larve, dei semi o delle radici di qualche pianta, possiamo anche trovare delle associazioni della nostra mente, nuove fantasie, figure che non avremo mai immaginato, potremo sentire degli odori, delle fragranze oppure i nostri occhi potrebbero fissarsi su una particolare brillantezza riflessa nella luce... Quando attiviamo la nostra attenzione, la dimensione su ciò che siamo focalizzati cambia completamente, si espande all'infinito, possiamo andare avanti per giorni, mesi, anni, sempre su questo centimetro quadrato, sempre scoprendo cose nuove. Quando creiamo, focalizziamo la nostra attenzione e tutto ci appare più semplice, chiaro. Ciò che "creiamo" è semplicemente la scoperta di qualche cosa "che esiste già". Creatività è uno stato della nostra coscienza in cui non ci sono barriere che limitano le nostre percezioni. Nello Ceccon