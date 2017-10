Crema di bellezza a base di uova di storione per ringiovanire.

Va a ruba in Francia e pare che faccia miracoli. Caviar Luxe è il nome della crema miracolosa che non solo ha le qualità benefiche del caviale ma ne ha anche l'aspetto: si presenta come miniscoli pallini racchiusi in piccoli barattoli di vetro per la modica cifra di 1.915 franchi, circa 565.000 lire per la confezione da 50 ml, naturalmente!