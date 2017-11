Creme fresche casalinghe

Creme casalinghe dal sapore eccellente, infatti esiste un'ottima crema, un prodotto di eterna bellezza da prepararsi ogni giorno: la maionese, ottenuta con un uovo fresco, olio di germe di grano o avocado e uno spruzzo di succo di limone. Ma non solo..si può usare polpa di frutta passata, di uova, panna, succhi di frutta e verdura fresca, lievito di birra o yogurt che aggiunti alla vostra crema nutriente preferita crea la giusta consistenza per una nuova crema adatta a essere applicata sul viso, sul collo e sul décolleté che avete prima ripulito in profondità. Crema all'albicocca per ravvivare e rinfrescare l'epidermide. Schiacciare bene con una forchetta la morbida polpa del frutto; aggiungere la crema e l'olio vegetale e amalgamate a fondo. Spalmate sul viso e sul collo la crema all'albicocca, frutto da sempre considerato eccellente per rendere la pelle liscia: questa crema svolge un'azione ravvivante e rinfrescante e stimola l'irrorazione sanguigna. È adatta a ogni tipo di pelle. Crema alla banana per mantenere giovane la pelle. Schiacciate con una forchetta la polpa della banana, aggiungete il succo di limone e l'olio di oliva e amalgamate bene con la crema nutriente. Un'antica ricetta di bellezza messicana prescrive alle donne di strofinarsi ogni giorno il viso con una banana schiacciata. Questo trattamento previene l'invecchiamento della pelle perché la polpa della banana è un ottimo idratante. L'alto contenuto di vitamina A -la vitamina più importante della pelle- contribuisce a della banana un rimedio prezioso contro l'eccessiva aridità cutanea. La crema alla banana può essere usata tutte le volte che si vuole. In generale, succhi di verdura e frutta fresca sono un vero nettare per la pelle e, uniti alla crema, sono ottimi idratanti. Crema all'uovo per avere un viso riposato. Montate l'albume a neve, aggiungere la crema e frullate bene per amalgamare il tutto e applicate sul viso e sul collo. Dopo qualche minuto sciacquate abbondantemente con acqua calda. L'albume ha proprietà di restringere i pori, azione che viene addolcita dalla crema. Questo composto dà alla pelle un aspetto chiaro e curato, un trattamento rinfrescante adatto ad ogni tipo di pelle e ideale prima di uscire la sera.

Sonia Tarantola