Le crisi dimenticate secondo Medici senza frontiere

Solo il 4 per cento dei servizi nei tg è stato dedicato a conflitti o emergenze umanitarie e sanitarie nel 2012 (era il 10 per cento nel 2010). Da qui l'appello dell'organizzazione Medici senza frontiere (Msf) che dal 2005 cerca di far luce sulle crisi umanitarie nascoste agli occhi del pubblico. Parte integrante dell'identità di Msf, infatti, è testimoniare la situazione delle popolazioni in pericolo, con l'impegno di far sentire la loro voce. Per questo, da nove anni, pubblica il rapporto "Le crisi umanitarie dimenticate dai media nel 2012". Quando una crisi umanitaria è dimenticata? Per Msf l'equazione è molto semplice, una crisi dimenticata è tale quando esiste uno squilibrio evidente tra la sofferenza di una popolazione e la copertura da parte dei mezzi d'informazione. In questi anni, Msf ha compilato un elenco di luoghi e regioni dove la copertura, soprattutto televisiva, è stata assente o superficiale, di certo lungi dal raccontare i bisogni reali delle persone e le difficoltà che ogni giorno incontrano i pazienti curati dai medici dell'organizzazione. L'elenco per il 2012 è accompagnato da un augurio: che il prossimo anno sia un elenco vuoto. Crisi come quella in Darfur, in Somalia, in Afghanistan, in Mali, anche se lontane dall'Italia, hanno bisogno di essere raccontate per essere risolte. L'appello dei medici è quello di non spegnere i riflettori e di non chiudere la finestra sul mondo. Siria, 506 notizie nei telegiornali italiani nel 2012 Mali, 26 notizie Sudan - Sud Sudan, 17 notizie Iraq, 12 notizie