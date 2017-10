Equilibrio o malattia

Quando questo equilibrio è rotto, per una causa qualunque(alimentazione irrazionale, o quando - causa dello stress, l'inquinamento, asfissia cutanea, atrofia muscolare, intossicazione da farmaci, infezione microbica - si manifesta fatica nervosa con conseguente scarsa funzionalità di assimilazione/eliminazione), allora si verifica un sovraccarico umorale ed è la malattia. Nella malattia, i "colpi di freddo" (per esempio con diminuzione del volume del fegato, dunque del suo potere di eliminazione, con conseguente rifluire delle colle ai polmoni, che origina la bronchite), i microbi ed altri, non sono che degli agenti rivelatori di uno stato di tossiemia. Se non vi fosse nutrimento per produrre, o per poter produrre, tossine, non vi sarebbero i sintomi d'eliminazione chiamati malattia. Un organismo i cui scambi (assimilazione/eliminazione) sono equilibrati, i cui liquidi umorali sono sani, presenta un ambiente ostile allo sviluppo della flora patogena. Nessun microbo nè virus vi si può formare nè propagare. Per contro, un organismo intossicato, o al limite dell'intossicazione, può venire invaso ed attaccato da una infezione microbica, in quanto già affaticato ed occupato a depurarsi. Una bronchite improvvisa può, per esempio, presentare un ambiente favorevole allo sviluppo microbico. La bronchite si è dichiarata, e questa eliminazione di mucosità si è trovata ad essere un ambiente favorevole ad un certo microbo che è però arrivato dopo. Per ben definire e demistificare "l'aggressione microbica", l'organismo, a causa della modificazione del suo ambiente organico originale che non consente più la vita delle cellule sane, può provocare la degradazione delle cellule sane e dare luogo all'apparizione di germi patogeni o di virus, i quali si trovano invece nel loro ambiente d'elezione. Il microbo non è estraneo all'organismo, addirittura prende vita nelle nostre cellule; non solo: esso non è la causa della malattia, bensì un suo effetto, così come gli altri sintomi, fra cui la febbre. Il microbo risulta da mutazioni brusche ed anomale degli elementi cellulari, causate da intossicazione umorale. Ciò non esclude la possibilità di contaminare altri organismi, affetti da tossiemia, nonché l'ambiente esterno. I tre stadi della malattia La malattia non è una fatalità ma una scadenza. Essa è dovuta ad errori di vita: alimentazione irrazionale, condizioni di vita sociale, lavoro eccessivo, etc...; tutto questo conduce sempre ad uno squilibrio degli scambi organici. Può anche dipendere dall'ereditarietà, la quale non è che la trasmissione genetica delle conseguenze degli errori dei genitori. Il ruolo del naturopata è di rimettere l'ammalato nelle condizioni di vita più prossime alle condizioni originali, e di assistere la forza vitale nel suo lavoro. Per fare questo, egli dispone dei dieci agenti naturali: gli alimenti: bromatologia; le piante: fitologia; i bagni: idrologia; gli esercizi: kinesologia; le mani: chirologia; i gas: pneumologia; i riflessi: riflessologia; i raggi: attivologia; i fluidi: magnetologia; le idee: psicologia; A loro volta situati in tre cure: disintossicazione: autolisi dietetica, liberazione del diencefalo, apertura dei quattro emuntori; rivitalizzazione: colmare le carenze; stabilizzazione: equilibrio degli scambi. Jacques Paltz