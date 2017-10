Cristalli

I cristalli sono dei sali (più o meno tossici) generati da acidi dei processi digestivi, più o meno neutralizzati da basi alimentari o organiche. Queste sostanze alcaline sono contenute nei nostri alimenti, o nei nostri organi: ossa, denti, sangue, etc... i quali li cedono per proteggere l'organismo (demineralizzazione), quando l'apporto alimentare è insufficiente a neutralizzare tutti gli acidi. Questi sali, in principio solubili, sono eliminati dai reni e dalle ghiandole sudoripare della pelle, fino a quando si tratta di quantità ragionevoli ed acidi previsti per l'organismo umano. Per esempio, l'acido urico, residuato di un metabolismo incompleto, derivato partendo da alimenti azotati (carne), si neutralizza a livello delle ossa e delle articolazioni sotto forma di cristalli (sali di urati di calcio): questo è il reumatismo articolare, che, mentre si sviluppa, è chiamato artrite. Se non viene istituita alcuna valida terapia di drenaggio verso gli emuntori, il reumatismo acuto diviene cronico: questa è l'artrosi. I sali, allora, trapassando le cavità corrodono le cartilagini, demineralizzando le ossa vicine, danneggiando i dischi, indurendo le articolazioni, atrofizzando le membrane sierose ed i muscoli limitrofi, limitando i movimenti fino ad interdirli.