Cristalli e armonia domestica

L'armonia domestica deve essere protetta dagli agenti esterni propagatori di negatività. In ogni casa sono ormai presenti apparecchiature elettriche, fonti di onde elettromagnetiche, ai quali però resta difficile rinunciare: chi possiede ad esempio un computer e magari lo utilizza in casa per lavoro può porvi vicino una pirite, che oltre a ridurre l'inquinamento agirà positivamente sul rendimento. Anche il telefono può essere fonte di irritabilità, specie quando subiamo telefonate difficili: la presenza di cristalli come il quarzo rosa e i lapislazzuli ci aiuta a non caricarci negativamente per cause o problemi altrui. I bambini sono particolarmente recettivi ai campi energetici curativi dei cristalli, con cui entrano facilmente in sintonia: sarà utile per il piccolo irrequieto la presenza di una ametista vicino al lettino, così come quella di un'ambra o di una corniola sulla scrivania del bimbo che fatica a concentrarsi. E' noto come i differenti regni naturali abbiano tra loro strette connessioni ed è quindi possibile per i nostri animali beneficiare dell'influsso positivo dei cristalli. Sarà quindi nostra cura scegliere il cristallo più adatto per loro, nel caso di malattie, piccoli traumi, fasi di crescita che interessino i nostri amici domestici, sui quali è possibile, come per noi, utilizzare la cristalloterapia. Infine le piante, particolarmente sensibili a tutto ciò che le circonda, possono ad esempio trovare beneficio dall'interramento di un'acquamarina, così come la presenza di un onice può favorire l'energia generatrice delle sementi. Anna Paioncini