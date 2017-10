Un aiuto dai cristalli e per la depressione

Il senso di fatica nelle piccole e grandi cose accompagna e scandisce i ritmi della quotidianità, prevalendo sull'interesse verso il presente. Lo sguardo si concentra e rimane fisso sui frammenti anziché aprirsi ad una comprensione profonda della complessità. Stanchezza, rassegnazione, sfiducia si sedimentano sino a determinare una uscita fuori campo dalla dimensione concreta e reale della vita. Valgono le conferme, le rassicurazioni su un futuro migliore, gli sproni da parte di amici, parenti, partner. L'individuo si ritrova a essere parte di un film che conosce a memoria e di cui sa perfettamente la fine, ma non riesce ad immaginarsi in un altro film, né trova la motivazione per cambiarlo. Per riacquistare fiducia e vivacità interiore, oltre che slancio e interesse nei confronti del quotidiano, ci si può appellare alle potenti proprietà dei cristalli, il cui uso terapeutico risale ai tempi antichi. In particolare vanno utilizzate quelle gemme o cristalli che riequilibrano il sistema nervoso, liberando l'individuo dal senso di oppressione bloccante. I nomi più conosciuti e di facile uso sono Agata, Corniola, Magnesite.