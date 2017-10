Preziose pietre filosofali

Sarebbe fin troppo facile accusare l'Illuminismo di aver cancellato la memoria dell'uso curativo-spirituale delle pietre preziose, benché sicuramente il XVIII° secolo abbia posto le basi di quella mentalità meccanicistica che, sviluppatasi nell'800, avrà il suo trionfo solo nel XX° secolo. E' chiaro che la scissione tra "chimica" ed "alchimia", l'aumento dell'alfabetizzazione nella popolazione e le scoperte tecnologiche abbiano solidificato quell'universo meccanico, scomponibile e prevedibile, teorizzato nel "secolo dei lumi". Nonostante le apparenze, però, questo modello ha avuto una vita piuttosto breve. Lo stesso Einstein ebbe modo di renderlo "traballante", mentre le conoscenze antiche non erano realmente scomparse, nonostante l'impegno di certe forme di inquisizione, anche psicologica. A loro volta personaggi come Jung o Steiner gettano le basi di una mentalità non-meccanicistica, dove l'universo appare come un "tutto" in cui le singole parti partecipano le une delle altre, insieme si perfezionano, evolvono o .... si ammalano. Ecco allora nascere un approccio al benessere e alla salute che, in senso opposto a quello della medicina ufficiale, apre le porte all'affermazione dei "rimedi spagirici" (ottenuti dalla diluizione infinitesimale della sostanza di partenza) come quelli omeopatici e i fiori di Bach, o alla riscoperta dell'antica erboristeria e relative evoluzioni tra cui, straordinaria, quella degli oli essenziali ( si pensi a nomi come Gattefossé, Maury, Valmet). La tecnologia permette poi il grande sviluppo delle comunicazioni favorendo l'incontro con India, Nepal, Tibet, Paesi visti con occhi più laici, più aperti e disposti ad accettare altre logiche, altri modelli di pensiero. Da qui la scoperta dell'impiego, presso questi popoli, di pietre utilizzate in medicina per la produzione di talismani, amuleti, montature che, in metalli diversi a seconda del paziente, trasmettono i poteri curativi della gemma attraverso il contatto con la pelle. Da qui, anche la riscoperta degli antichi autori europei e dei loro testi: Plinio e Santa Ildegarda, la giovane suora che per prima diede un prezioso contributo alla classificazione delle proprietà e delle caratteristiche dei vari minerali. E' in questo contesto che entra in scena la "New Age", movimento di pensiero nato negli Stati Uniti che ha aperto le porte alle discipline definite appunto "alternative" tra le quali la cristalloterapia, quale metodo naturale a supporto del benessere della persona. Susanna Acutis Cristalloaromatoterapista