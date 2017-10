Cristalloterapia: doni della terra

La cristalloterapia, è una pratica antichissima. Le rocce, le pietre e i cristalli vivono sulla terra da molti milioni di anni. Essi 'sono' la terra o, meglio, sono parti del corpo di questo organismo planetario sul quale anche noi viviamo. Reali "ante-nati" sia rispetto al regno animale che a quello vegetale, in tutto questo tempo hanno accumulato una immensa quantità di energia. La loro 'immobilità' nasconde infatti, dietro l'apparente inattività o passività della materia, un incredibile potere di mobilizzazione energetica. Basti pensare all'impiego dei quarzi nella tecnologia moderna. Tutte le culture più antiche, dagli Indiani d'America ai celti, agli aborigeni australiani portano da sempre grande rispetto al regno minerale, comprendendo in esso il potente cristallo come il più umile sassolino. Non semplice materia inerte dunque, né tantomeno 'risorsa' valida solo da sfruttare, trasformare e poi dimenticare, come troppo spesso l'essere umano interpreta e, purtroppo, mal utilizza il suo potere di agire sulla terra e su ciò che essa porta nel grembo. Considerati invece come veri e propri esseri, dotati di vita e soggetti ad una propria evoluzione, nelle antiche tradizioni i minerali sono considerati, proprio per la loro 'antichità' di esistenza, custodi di ataviche conoscenze: sono gli 'archivi' del pianeta, la sua 'memoria' rimasta per secoli accessibile solo a pochi iniziati e aperta oggi a chiunque desideri comprenderne i profondi segreti. Unico requisito: avvicinarsi ad essi aprendoci non solo alla comprensione razionale dell'influenza che possono avere sul nostro corpo e sulla nostra salute, o unicamente con l'idea di 'possedere' uno strumento in più per raggiungere i nostri obiettivi. Perché i doni della terra possano realmente manifestarsi tali, è necessario avvicinarsi loro con l'umiltà di chi 'chiede il permesso' e l'aiuto, sostenuta dal desiderio sincero di stabilire con essi una vera comunicazione. Animato e inanimato sono categorie che vanno superate nella loro limitatezza anche funzionale: tutto è vita su questo pianeta e, come tale, va riconosciuta e rispettata. Aprendo anche le nostre emozioni a questo mondo meraviglioso, potremo scoprire che i cristalli, come pure l'anonima pietra raccolta sul ciglio di un fiume, attraverso sottili vibrazioni sono in grado di trasmetterci la loro forza, donandoci benessere, tranquillità e saggezza. Loredana Filippi