Cristalloterapia: la magica nascita delle pietre vive

Nascono nelle profondità della Terra, nel nucleo del Pianeta costituito da magma incandescente, insieme di minerali, anidride carbonica e gas. Sono pietre vive, quando, in seguito ad eruzioni vulcaniche, terremoti e altre manifestazioni, il magma sale in superficie, si solidifica a contatto con l'aria negli strati superficiali della crosta terrestre. Sono pietre vive, che nascono e crescono secondo precise modalità, nel rispetto della loro natura interna. Ogni pietra ha, infatti, una propria struttura cristallina determinata da leggi fisiche. Atomi e ioni sono disposti in modo regolare e periodico nelle tre dimensioni dello spazio, in base a sette sistemi: cubico, trigonale, tetragonale, esagonale, rombico, monoclino, triclino. A strutture diverse corrispondono proprietà specifiche diverse, alle quali ricorre il cristalloterapeuta. Le pietre preziose, sono considerate tali, perché hanno una struttura atomica perfetta: trasmettono luce pura, sono portatrici di energia, utilizzata per rivitalizzare determinate zone corporee e sono capaci di cederla, così come l'essere umano è in grado di assorbirla. Il quarzo è la pietra maggiormente utilizzata in cristalloterapia per le sue particolari virtù riconosciute sin dall'antichità: