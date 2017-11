Critical fashion, la moda eco a Fa’ la cosa giusta!

Ecosostenibile è meglio, soprattutto quando si tratta di industria della moda, nota per l’enorme quantità di sprechi che produce. La critical fashion, infatti, è stata una delle protagoniste della fiera “Fa’ la cosa giusta”, in scena dal 13 al 15 marzo 2015 a Milano. L’esposizione, interamente dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, ha l’obiettivo di sensibilizzare e fare conoscere ai visitatori – tra cui molte scolaresche – l’importanza della tutela dell’ambiente e l’impatto si di esso delle nostre scelte quotidiane. Partendo dalla conoscenza delle piante da cui derivano i vari tessuti naturali, passando per la tessitura e arrivando all’accessorio finito, i nomi degli espositori che hanno presentato i loro progetti all’evento organizzato dall’associazione “Terre di mezzo”, sono stati molti. L'Orto botanico di Bergamo di Lorenzo Rota, ad esempio, che attraverso un laboratorio, ha dato la possibilità ai bambini delle scuole di scoprire quanto le piante siano importanti per la nostra quotidianità, a partire da quelle che rendono possibile l’industria tessile: il lino, il cotone e altre da cui vengono estratti i pigmenti per tingere i tessuti. Lanivendole, è invece un piccolo laboratorio artigianale di Genova dove vengono prodotti dei filati di lana naturale e pregiata.

Foto © www.lanivendole.com