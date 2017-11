Crostata di mele

Ingredienti per una crostata di mele semplice e naturale 300 g farina semintegrale 100 g burro olio extra vergine di oliva 100 g zucchero di canna 2 cucchiai di malto di grano 3 uova cannella marmellata di albicocche o pesche 1 mela vaniglia naturale in polvere ½ cucchiaino di lievito un pizzico di sale Preparazione Miscelare con una forchetta la farina con lo zucchero, un pizzico di vaniglia, il lievito, il sale, il burro, le uova (3 tuorli e 2 albumi), un pizzico di cannella, il malto e l?olio. Ungere le mani con l?olio e fare l?impasto. Stendere ¾ dell?impasto in una teglia unta d?olio. Far sciogliere 3 cucchiai di marmellata con un po? di acqua e metterci cannella a piacere. Sbucciare la mela, tagliarla a spicchi sottili e disporli sull?impasto. Versarci sopra la marmellata sciolta ancora calda, guarnire la torta con la pasta rimanente e spennellare la pasta con l?albume rimasto. Mettere in forno già caldo a 180° per 40/45 minuti. Notizie e consigli Il malto è un dolcificante che si ottiene dalla fermentazione dei cereali, in questo caso del frumento. Il cereale viene fatto germinare per attivare il suo potere enzimatico, con il quale gli amidi si trasformano in zuccheri. Antonella Colombo