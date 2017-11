Terra cruda. Un Atelier a Schlins, Austria

Sulle fondazioni e sui muri interrati si innesta una leggera struttura su cui appoggia il tetto in legno a un solo spiovente, aperto verso sud e ricoperto con un manto erboso. Sotto questa falda si sviluppano, su tre lati, i muri esterni (spessore 55 cm, altezza 400 cm), eseguiti in pisé. La terra, ricavata direttamente dallo scavo delle fondazioni, è stata vagliata, miscelata in condizioni di normale umidità del suolo con circa il 10% di breccia di laterizi e compattata meccanicamente nelle casseforme. Il quarto muro esterno (prospiciente la veranda coperta a uso laboratorio) è composto da una struttura leggera in legno e vetro, parzialmente tamponata con collettori solari e muri Trombe (termoaccumulatori), che apre, a pettine, l'edificio verso il sole. La continuità tra muro e tetto è interrotta da una struttura in legno a traliccio (Fachwerk), internamente murata con mattoni crudi (adobe) e coibentata esternamente con incannucciata. I pannelli di terra cruda prodotti nel laboratorio stesso rivestono i muri o fungono da battiscopa e in diverse varianti, sono utilizzati per il rivestimento della facciata nord e per i pavimenti. Per proteggere l'opera dalla pioggia battente sono inserite nel muro a pisé, a distanza regolare, bordature orizzontali in laterizio, che oltre a simboleggiare una stratificazione geologica, formano una "texture" decorativa e possono essere utili anche come spalliere per rampicanti.

Tomaso Scotti