Cucina di stagione: sformato di verdure e formaggi

Ingredienti per 4 persone 600 g di spinaci 1 cespo di scarola 1 scalogno 1 porro grosso 1 uovo + 1 albume 1 spicchio di aglio 2 cucchiai di farina 2 cucchiai di grana grattugiato 2 cucchiai di pecorino stagionato olio extravergine di oliva sale Preparazione Cuocere a vapore la scarola e verso fine cottua aggiungere gli spinaci. Sbucciare lo scalogno e tritarlo grossolanamente insieme alla parte bianca del porro. In un tegame scaldare l?olio con l?aglio; dopo 2?3 minuti eliminare l?aglio ed unire lo scalogno e i porri. Lasciar appassire a fuoco basso mescolando. Tritare spinaci e scarola ed unirli allo scalogno e al porro. Salare e lasciar insaporire per 10 minuti. Sbattere l?uovo e l?albume con la farina e i formaggi, dopodiché unire le verdure. Ungere una teglia da forno, versarvi il composto e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Sformare e servire. Varianti A seconda della stagione, si possono usare erbette, zucchine, cicoria, cipollotti freschi o altre ortaggi a piacere Notizie e Consigli Se non lo consumate tutto, tagliate lo sformato a cubetti, infilateli su spiedini di legno alternandoli a dadini di formaggio tipo scamorza o provola. Scaldati qualche minuto al grill del forno, sono uno sfizioso antipasto.