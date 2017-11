Cucina vegetariana

Vegetus, in latino, significa letteralmente "sano" ed è proprio questa la radice del termine "vegetariano". Nella parola stessa quindi è insito un concetto molto caro a chi sceglie questo tipo di dieta. Ma è necessario precisare che, sebbene la volontà di non consumare carne sia un denominatore comune, tuttavia esistono diversi modi di mangiare vegetariano?. "Cucina vegetariana" è un volume concepito per accontentare tutti i tipi di vegetariani, in cui i 250 piatti presentati sono suddivisi ed evidenziati con simboli diversi a seconda che si rivolgano a quei vegetariani che abbiano escluso solo carne e pesce dalla propria dieta, a quelli che abbiano escluso anche le uova, fino ad arrivare a quelli più ?rigorosi?, che non gradiscono alcun alimento di origine animale, miele e latticini compresi, le cui ricette sono segnalate come ?vegan?. La giusta importanza viene data al rispetto della stagionalità degli ingredienti, che vengono elencati in una pratica tabella che ne indica la reperibilità in base, appunto, alla stagione. E per i lettori che desiderino sapere qualcosa di più sui piatti della cucina vegetariana, il volume offre curiosità e caratteristiche degli ingredienti in pratici box descrittivi, in calce alle ricette. Il tutto condito, senza ombra di dubbio, dalla grande esperienza de ?La Cucina Italiana?. Unico neo, se ci è concesso dirlo, la mancanza di riferimenti all?agricoltura biologica, che non può essere disgiunta, a nostro parere, dal concetto di alimentazione sana, per noi e per l?ambiente in cui viviamo.